Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Vì sao Dương Siêu Việt chọn để tóc mái thưa?

Trong phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt vào vai cô gái nhà nghèo Trịnh Vũ, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nuôi em trai. Hoàn cảnh khó khăn nên nhân vật của Dương Siêu Việt luôn có tạo hình đơn giản, thậm chí xuề xòa, mái tóc cũng chỉ để xõa hoặc buộc tạm.

Lâu nay, Dương Siêu Việt thường xuất hiện với tóc mái dài để lộ trán. Nữ diễn viên có gương mặt thanh tú, vầng trán cân đối, đường chân tóc rất đẹp nên chọn kiểu tóc gì cũng hợp. Và nhiều khán giả đã thắc mắc vì sao đến Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, cô lại chuyển sang để tóc mái thưa.

Dù phía Dương Siêu Việt chưa lên tiếng giải thích, cư dân mạng suy đoán rằng cô không thể để lộ trán vì nhìn quá sang chảnh, đậm chất tiểu thư nhà giàu. Quả thực là chỉ cần vén mái lên, nữ diễn viên khó mà khiến khán giả tin rằng đây là một cô gái đang suốt ngày lo lắng chuyện tiền bạc.

Còn khi để mái thưa kết hợp với trang phục giản dị sẫm màu, phối đồ kiểu “có gì mặc nấy” thì nhìn Dương Siêu Việt có phần mệt mỏi, u ám, toát ra vẻ kiệt sức của một cô gái vừa đi làm vừa đi học.

Cũng chính mái tóc đã khiến Dương Siêu Việt bị chỉ trích khi Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây mới phát sóng những tập đầu tiên. Khán giả đặt dấu hỏi vì sao nhân vật Trịnh Vũ khó khăn đến vậy, quần áo có thể cũ kỹ nhưng mái tóc lúc nào cũng mượt mà óng ả như được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Chi tiết này khiến Dương Siêu Việt bị cho là đóng vai nhà nghèo nửa vời, vẫn cứ lo mình bị xấu trên màn ảnh.

Nhiều người hâm mộ đã bênh vực rằng Dương Siêu Việt sở hữu mái tóc đẹp bẩm sinh dù chính cô cũng lớn lên trong nghèo khó, trải qua hoàn cảnh túng thiếu như chính nhân vật Trịnh Vũ. Bởi vậy, không nên quá để ý đến mái tóc mà cho rằng Dương Siêu Việt không hết mình với vai diễn.