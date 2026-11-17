Phim Trung Quốc không thiếu những nữ chính nghèo khó nhưng can trường, dù có mệt mỏi chán nản, dù có bị số phận liên tục đặt ra thử thách thì họ vẫn tiếp tục cố gắng, tự động viên chính mình. Nhưng rất hiếm nữ chính có những lời tự sự, có những chia sẻ sâu sắc và từng trải như Trịnh Vũ của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây.

Trịnh Vũ có mắt quan sát rất nhanh, suy nghĩ lại trưởng thành nên một chuyện nhỏ trong mắt người khác cũng có thể giúp Trịnh Vũ nhận ra rất nhiều điều. Chẳng hạn ngay từ cảnh mở đầu phim, Trịnh Vũ ở trên tàu điện giữa đám đông đã tâm sự “Tôi từng nghe người ta nói, nhìn giày đoán người. Mỗi đôi giày sẽ có kể câu chuyện khác nhau về chủ nhân. Chỉ có ngày mưa là giày của ai cũng lấm lem như nhau. Nhờ vậy tôi mới cảm thấy mình cũng giống như mọi người”.

Trịnh Vũ lớn lên trong cảnh khó khăn ngặt nghèo, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền chi trả viện phí cho mẹ bệnh nặng, em trai lại bị khiếm thính. Cô cũng phải gánh khoản nợ của gia đình nên lúc nào cũng quay quắt vì tiền bạc, chẳng thể nở nổi nụ cười vì mọi thứ quá u tối. Trịnh Vũ nhận ra rằng “Mèo nhà không bao giờ thắng nổi mèo hoang vì một bên chỉ đánh cho vui, một bên đánh để sinh tồn”. Cô tự nhủ “Tôi chưa bao giờ muốn thắng, chỉ biết mình không được thua. Nghĩ tới chiến thắng vì còn hy vọng, còn không để thua vì đã ở đường cùng” cho thấy Trịnh Vũ luôn hiểu rõ hoàn cảnh của mình.

Trịnh Vũ cũng hiểu rất rõ về sự chia ly mất mát khi nói chuyện với Nghiễn Châu. “Tôi từng xem một bộ phim nói rằng cái chết không phải là dấu chấm hết. Chỉ cần chúng ta vẫn còn nhắc tới người ấy thì họ vẫn chưa thực sự rời đi. Chỉ đơn giản là vô tình nhắc đến tên người ấy cũng là một lần gặp lại rồi”.

Quan niệm của Trịnh Vũ về thời gian cũng khiến khán giả suy ngẫm “Với những người cả đời chẳng mấy khi gặp sóng gió thì một năm thật ngắn. Con người phải cố gắng từng ngày để sống, thì một ngày thôi cũng dài đằng đẵng”.