Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Ngoài đời Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành ngọt hơn mật

Từng bị dèm pha "phản ứng hóa học" nhạt nhẽo khi phim mới phát sóng nhưng Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành đang khiến khán giả phải "quay xe" hàng loạt vì Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây chiếu đến đâu thì "thính" của Trần Nghiễn Châu - Trịnh Vũ "bén" tới đó. Không cần những hành động quá thân mật, chỉ những quan tâm nhẹ nhàng, một ánh mắt trộm nhìn, nụ cười nhẹ... cũng làm khán giả rung động theo cặp đôi.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã phát sóng 15 tập, Trịnh Vũ - Trần Nghiễn Châu đều dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng chưa chính thức hẹn hò, "phản ứng hóa học" là đường thanh dịu mát. Ngoài đời, tương tác bạo dạn của Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt đã "nạp nhiên liệu" cho người hâm mộ. Bộ đôi "phát đường" ngọt hơn mật trong hàng loạt nội dung quảng bá phim, khiến khán giả "không muốn xíp buộc xíp".

Video Vietsub: WindWin - Winwin Đổng Tư Thành 董思成 1st Vietnam Fanpage

Tối 12/11, Thành - Việt tung thêm clip quảng bá cho Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, dù chưa đầy 20 giây nhưng náo loạn cõi mạng, lọt vào Top đầu bảng thịnh hành trên Weibo, Xiaohongshu. "Nghiễn Châu" Đổng Tư Thành nhìn môi, định hôn "Trịnh Vũ" Dương Siêu Việt nhưng bị cô ngăn lại. Fan phấn khích gọi đây là nụ hôn gián tiếp của Châu - Vũ.

Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành đăng ảnh hậu trường đến đâu hot đến đó. Bức hình chụp cận nửa mặt được dân mạng nhận xét có "tướng phu thê" vì đôi mắt giống nhau của hai người.

Tại một buổi quảng bá phim, Dương Siêu Việt vô tình vung tay trúng mặt Đổng Tư Thành. Cô liền lập tức ôm nhẹ 2 má anh, trong khi nam diễn viên cười tươi đáp lại. Khoảnh khắc này nhận "bão tim" trên Douyin.

Fan quắn quéo mỗi khi Dương Siêu Việt ngại ngùng quay người ôm cổ Đổng Tư Thành rồi được anh ôm nhẹ, xoa đầu an ủi. - Video: @aakalea_

Dương Siêu Việt khóc nức nở ở hậu trường cảnh Trịnh Vũ an ủi Trần Nghiễn Châu kể ra vết thương chưa lành của gia đình. Cô bày tỏ bản thân có phần giống nhân vật nên không kiềm chế được và Đổng Tư Thành cũng khóc theo cô.

Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là thước phim thanh xuân không hoàn toàn êm ả. Trịnh Vũ - Trần Nghiễn Châu đều có khuyết điểm, đều tổn thương để khán giả nhận thấy, đồng cảm và chữa lành cùng họ. Hơn 15 tập phim lên sóng nhận được phản hồi tích cực về dàn diễn viên hợp vai, tươi mới và nội dung dễ chịu.

Hiệu quả phát sóng của phim trên Yunhe từ cấp B đã tăng lên cấp S. Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây cũng lọt vào Top 10 phim thịnh hành Netflix nhiều quốc gia. Tại Netflix Việt Nam ngày 13/11, phim đang đứng hạng 5.