Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Dương Siêu Việt được khen vì nhân vật giống cô ngoài đời?

Dù được khen là nhan sắc hàng đầu C-Biz, Dương Siêu Việt chưa bao giờ được đánh giá cao về diễn xuất. Nữ diễn viên đóng phim nào bị chê phim đó, dù là phim hiện đại hay cổ trang, dù nhân vật hiền lành, thánh thiện hay lạnh lùng, mạnh mẽ đều bị khán giả xem như thảm họa với biểu cảm rất thiếu tự nhiên, lạm dụng trợn mắt chu môi.

Thậm chí, Dương Siêu Việt bị xem là “bảo chứng phim dở”, cứ thấy tên cô là tác phẩm bị nghi ngại kém chất lượng, không đáng xem. Sau hàng loạt vai chính thất bại, Dương Siêu Việt đã phải chuyển sang đóng vai phụ, vai khách mời rồi đi đóng kịch. Chính vì thế, cư dân mạng mới bất ngờ khi thấy cô đóng chính trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây và chắc mẩm đây sẽ là cú ngã tiếp theo của “sao nữ đẹp nhất C-Biz”.

Nhưng thật không ngờ, vai Trịnh Vũ lại làm mọi người thay đổi hẳn suy nghĩ về Dương Siêu Việt. Cô được khen nhập vai tốt hơn trước rất nhiều, biểu cảm sinh động, ánh mắt giàu cảm xúc thấy rõ. Đặc biệt, khán giả rất ấn tượng với những phân cảnh Trịnh Vũ uất nghẹn, vừa buồn bã chán nản về hoàn cảnh bi đát bị dồn đến đường cùng vừa cố gom lại chút kiên cường cuối cùng để tiếp tục bước tiếp. Từ dáng đi thất thểu, cái cúi đầu mệt mỏi, ánh mắt đờ đẫn vì làm việc quá sức suốt thời gian dài… đều khiến người xem đồng cảm và thương cho nhân vật.

Cư dân mạng cho rằng Dương Siêu Việt lớn lên trong nghèo khổ, phải vừa học vừa bươn chải làm nhiều việc giống như Trịnh Vũ, nên cô chỉ cần mang chính bản thân mình ra diễn trước ống kính là được. Quả thực, những điểm tương đồng sẽ giúp Dương Siêu Việt nhập vai nhanh hơn, nhưng rõ ràng cô cũng đã nỗ lực thể hiện cảm xúc của nhân vật.