Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành ngọt nhẹ mà cuốn

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Câu chuyện thanh xuân của Khi Anh Chạy Về Phía Em dễ chịu, gần gũi ra sao, thì Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây cũng dìu dịu, tự nhiên, giản dị như vậy. Khác biệt một chút là lần này, đạo diễn Miêu Đích Thụ hạ tông xuống một chút để diễn tả sự âm u, nặng nề trong cuộc sống, tâm hồn của Trịnh Vũ (Dương Siêu Việt) và Trần Nghiễn Châu (Đổng Tư Thành/WinWin).

Không áp dụng kĩ thuật nào quá cao siêu nhưng từng khung hình của "Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây" được Miêu Đích Thụ đặt để đều có tính thẩm mĩ, bổ trợ tốt cho nội dung. - Ảnh: @roshieverse

Trịnh Vũ vừa học vừa làm đủ việc như gia sư, chạy vặt, nhân viên cửa hàng tiện lợi... để kiếm tiền trả viện phí cho người mẹ sống thực vật, trả nợ cho gia đình. Trần Nghiễn Châu có gia thế, có học vấn nhưng tâm hồn vụn vỡ, luôn mang gánh nặng phải trở thành bản sao, sống thay cho người anh đã mất.

Gần 10 tập đầu khắc họa trọn vẹn áp lực cuộc sống của Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Châu, chậm rãi diễn tả cách họ cảm thông, bước vào thế giới của đối phương. Hai "học bá" tưởng như đến từ hai thế giới khác biệt nhưng hóa ra đều có tâm hồn đồng điệu, đều đang gồng mình mà sống tiếp. Cốt truyện đơn giản nhưng hấp dẫn nhờ mạch lạc, dễ chịu, dễ hiểu.

Những chi tiết nhỏ qua từng tập trở thành điểm nhấn giúp Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây không bị nhàm chán. Điển hình nhất là đôi giày của Trịnh Vũ được quay đặc tả thường xuyên với những ngụ ý khác nhau. Tập đầu tiên là sự tương phản với đôi giày trắng tinh giữa ngày mưa của Trần Nghiễn Châu, ám chỉ xuất thân khác biệt giữa hai người.

Đôi giày phản ánh sự tự ti lẫn tự tôn của Trịnh Vũ khi cô trả lại món quà từ bạn cùng phòng - cô không muốn nhận được sự giúp đỡ đến từ sự thương hại, sợ mang ơn và không đủ khả năng hồi đáp. Hay trong tập 5 - 6, khác biệt trong cách chuẩn bị dép đi trong nhà của mẹ Cao Hưng (Lưu Giai Tỉ) so với phụ huynh ở gia đình Trịnh Vũ làm gia sư trước kia trở thành tín hiệu cho thấy, cô sẽ được đối xử tử tế, tôn trọng ở ngôi nhà này.

Phụ huynh gia đình trước chê giày Trịnh Vũ bẩn, bắt cô để ngoài cửa, cho cô đi dép dùng một lần, thậm chí cấm dùng nhà vệ sinh. Bà ta khoe nội thất đắt đỏ nhưng keo kiệt không muốn trả tiền chạy việc vặt, bắt bẻ quỵt tiền học phí dù Vũ giúp thành tích con bà ta tăng vọt.

Trịnh Vũ gặp mẹ của Cao Hưng bằng sự dè dặt nhưng lại nhận được sự dịu dàng, tử tế. Không chê giày cô bẩn, bà nói giày cô mỏng, sợ Vũ lạnh chân. Ngày dạy thử, bà đưa Vũ đi dép của con gái. Ngày đầu tiên đi làm, bà chuẩn bị dép lông riêng vừa chân cho cô.

Khắc họa tròn trịa khó khăn dồn dập giáng xuống cuộc đời nữ chính, nhưng không nặng nề mà được cân bằng bởi hệ thống nhân vật phụ đa dạng và chỉn chu. Có những người đáng ghét, nhưng không thiếu người đáng yêu, bao dung, thấu hiểu cho Trịnh Vũ. Đó là những người bạn cùng phòng, là cô Dương tinh tế giúp Vũ tại bệnh viện, là ông chủ cửa hàng tiện lợi hay cằn nhằn nhưng hóa ra giống "nàng mưa" - có nỗi khổ riêng, ngại miệng và xin lỗi bằng hành động.

Không phải ai gặp người như Trịnh Vũ ngoài đời cũng có thể bao dung, kiên nhẫn chờ cô mở lòng như những người bạn cùng phòng ký túc xá.

Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành chưa bộc lộ kỹ năng diễn xuất quá xuất sắc. Dù vậy, cả hai đều hợp vai. Sự "đơ nhẹ" hợp với xây dựng tính cách nhân vật lạnh lùng, thờ ơ với người xung quanh. Có những dân mạng tranh luận rằng trông Dương Siêu Việt vẫn xinh đẹp và sạch sẽ khi vào vai con nhà nghèo. Tuy nhiên, ai quy định rằng nhân vật nghèo khổ phải lôi thôi, luộm thuộm? Ngay tập đầu phim đã nhấn vào việc Trịnh Vũ bươn chải đủ nghề để kiếm tiền nhưng có đạo đức và tự tôn.

Dương Siêu Việt bớt trợn mắt vô hồn. Cô có vài cảnh khóc, chưa chạm mức xé tâm can người xem nhưng nhìn chung, tạm ổn. Cảnh Trịnh Vũ chất vấn người cậu ăn chơi, vô ơn của Dương Siêu Việt được khán giả khen ngợi, chấm điểm khá vì thể hiện được sự uất nghẹn, cố nén nước mắt để đáp trả.

Về phía Đổng Tư Thành, đôi mắt phượng của anh vẫn là điểm cộng lớn, đài từ hay. Trần Nghiễn Châu chưa có cảnh bộc lộ cảm xúc mạnh hay tâm lý khó nên chưa thể đánh giá kỹ năng diễn xuất của anh có cải thiện hay đột phá gì so với phim trước. Bù lại, anh khiến khán giả rung động bằng những hành động tinh tế, âm thầm quan tâm Trịnh Vũ. Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành vẫn đẩy "tim bay" ngập khung hình mà không cần cử chỉ quá thân mật.

Khán giả muốn xem phim kịch tính, mạch nhanh, thì Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây không phải lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu thích sự nhẹ nhàng, thư thái thì đây là một bộ thanh xuân học đường ổn, đúng chất chữa lành. Từ tập 8 trở đi, câu chuyện, điểm nhìn của Nghiễn Châu được đẩy dần, giúp người xem cảm thấy cân bằng hơn so với giai đoạn đầu chủ yếu là tình tiết về hoàn cảnh nữ chính.