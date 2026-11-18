Mới đây, có khán giả Trung Quốc nhận xét rằng sở dĩ Dương Siêu Việt, Đổng Tư Thành nhìn hài hòa, đẹp đôi đến vậy vì hai người đều mang phong cách "đạm nhan", ý nói vẻ đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện.

Người đẹp kiểu “đạm nhan” thường có khuôn mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú mềm mại, không quá sắc sảo hay góc cạnh. Vì thế, họ có thể không gây choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khán giả càng xem phim càng thấy cuốn hút, có thiện cảm với thần thái gần gũi, trong trẻo như làn gió mát lành.

Ban đầu, có cư dân mạng phản đối nhận xét này vì hiểu nhầm rằng “đạm nhan” ám chỉ người nhạt nhẽo, không có điểm nhấn. Nhưng khi biết cụm từ này nghĩa là gì thì đa số khán giả đều thấy đúng. Cả Dương Siêu Việt lẫn Đổng Tư Thành đều có gương mặt hài hòa, càng nhìn càng thu hút, nhìn nhẹ nhàng nhưng không hề yếu đuối.

Có lẽ chính sự tương đồng về ngoại hình dã giúp Dương Siêu Việt - Đổng Tư Thành đầy ăn ý trên phim. Ngoài đời, hai người cũng có nhiều khoảnh khắc siêu ngọt ngào. Như ở sự kiện quảng bá phim, nhà trai còn nghịch ngợm dùng hai bàn tay áp lên đầu bạn diễn tạo thành chiếc tai mèo siêu dễ thương khiến cư dân mạng ồ ạt “bắt trend”.

Trên phim, nhân vật Nghiễn Châu chăm sóc, chở che cho Trịnh Vũ nhưng ngoài đời, Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành lại có màn đổi vai thú vị. Nữ diễn viên vóc dáng bé nhỏ hóa ra đầy “nam tính”, sẵn sàng đạp xe chở bạn diễn phía sau. Đổng Tư Thành cũng nhiều lần ngại ngùng đỏ mặt khi bị Dương Siêu Việt trêu chọc.