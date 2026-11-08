Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Dương Siêu Việt 'bị sấy' vì mái tóc quá mượt

Trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Dương Siêu Việt vào vai Trịnh Vũ - cô gái có hoàn cảnh khó khăn, vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền nuôi mẹ phải sống thực vật, em trai khiếm thính. Cuộc sống lúc nào cũng phải lo nghĩ tiền bạc, chịu áp lực gồng gánh gia đình nên Trịnh Vũ buộc phải mạnh mẽ hơn bình thường, làm gì cũng quyết tâm đến cùng.

Mục tiêu của Trịnh Vũ là giành học bổng để đỡ gánh nặng kinh tế. Nhưng cô gặp phải đối thủ mạnh là Trần Nghiễn Chu, chàng trai ít nói, cô độc và so kè với Trịnh Vũ từng chút trên đường đua điểm số. Vì luôn để ý dè chừng đối phương, Trịnh Vũ và Trần Nghiễn Chu dần nhận ra điểm tốt của người kia và chuyển từ đối đầu sang chung một phe.

Vì đóng vai nhà nghèo nên Dương Siêu Việt mặc quần áo đơn giản cũ kỹ, mái tóc lúc nào cũng buộc vội nên chẳng thể gọn gàng chau chuốt. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn gặp phải ý kiến phàn nàn cho rằng mái tóc cô quá mượt mà, óng ả so với một cô gái nghèo không có điều kiện chăm sóc ngoại hình.

Nhưng khán giả cũng bênh vực Dương Siêu Việt, cho rằng nữ diễn viên thể hiện đúng hoàn cảnh nhân vật với dáng đi chậm rãi, vai buông thõng vì khổ sở, gương mặt phờ phạc, ánh mắt mệt mỏi. Chưa kể bản thân Dương Siêu Việt cũng có hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo đến mức không xây nổi căn nhà gạch, học hết cấp 2 đã phải nghỉ để đi làm kiếm tiền. Cô từng làm công nhân, phục vụ bàn… trước khi giành giải ở show sống còn Sáng Tạo Doanh và gia nhập showbiz. Và những tấm ảnh chụp Dương Siêu Việt khi mới vào nghề cho thấy cô có mái tóc óng ả, chứng tỏ không phải cứ người nghèo là tóc phải xơ xác rối bời như quan niệm cũ.