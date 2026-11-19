Thường thì một nghệ sĩ có tác phẩm thành công, tên tuổi bứt phá thì fan của họ sẽ rất vui mừng. Vì sau nhiều năm chăm chỉ, idol đã thăng hạng, được nhiều người biết tới hơn, hợp đồng quảng cáo hay các dự án cũng bay tới nhiều hơn, fan cũ sẽ hân hoan đón chào fan mới gia nhập. Nhưng điều ấy lại không xảy ra với Đổng Tư Thành.

Trước khi làm nam chính của Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Đổng Tư Thành đã được biết tới như ca sĩ Winwin nhóm NCT và sau này là WayV. Nhưng Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây vẫn là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh, khi tài khoản Douyin tăng thêm gần 1 triệu người sau khi phim kết thúc. Còn tài khoản Weibo cũng có thêm 300.000 người chỉ sau một tuần chiếu phim. Thế là đủ biết lượng người hâm mộ của Đổng Tư Thành tăng nhanh cỡ nào.

Thế nhưng, fan mới vừa đến với Đổng Tư Thành nhờ Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây thì nhiều fan lâu năm ủng hộ anh từ thời ở nhóm nhạc lại tuyên bố rời đi. Lý do vì những fan kỳ cựu đã quen với việc Đổng Tư Thành là idol, xem anh như bạn trai trong mộng nên bây giờ không chấp nhận được việc nam diễn viên lại có những hành động ngọt ngào, câu nói dịu dàng dành cho cô gái khác.

Các video tương tác thân thiết giữa Đổng Tư Thành và Dương Siêu Việt ở sự kiện quảng bá hay hậu trường quay Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây khiến fan của phim thích thú nhưng fan riêng của anh lại không vui. Nhiều người khẳng định họ thất vọng vì Đổng Tư Thành liên tục mập mờ với Dương Siêu Việt, không dứt khoát né tránh bạn diễn, thậm chí còn thấy tiếc vì đã ủng hộ anh 7 năm qua.

Cư dân mạng nhận thấy một bộ phận fan riêng của Đổng Tư Thành đang làm khó anh, bởi khi đã là diễn viên thì Đổng Tư Thành phải có tương tác với bạn diễn để tăng sức hút cho phim chứ không thể hoạt động riêng lẻ như idol được nữa.