Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây: Do đâu Dương Siêu Việt sợ được đối xử tử tế?

Khi phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây ăn khách, các cảnh quay hậu trường cũng được khán giả quan tâm chú ý. Mọi người không chỉ thích thú trước những khoảnh khắc thân thiết của Dương Siêu Việt, Đổng Tư Thành mà còn đặc biệt ấn tượng với tâm sự của nữ diễn viên.

Dương Siêu Việt đang được yêu thích nhờ phim mới thành công.

Trong một video ngắn được quay khi ngồi chờ đến lượt quay, Dương Siêu Việt tâm sự rằng cô không hề buồn bã khi bị người khác đối xử tệ. Nhưng nữ diễn viên rất sợ có ai đó quan tâm ân cần với mình, bởi như thế sẽ khiến cô không kìm nén được cảm xúc. Dương Siêu Việt tự thấy mình không xứng đáng được hạnh phúc, cũng giống như nhân vật Trịnh Vũ đã quen với cuộc sống khó khăn vất vả, chẳng tin rằng bản thân cũng có lúc được người khác lo lắng yêu thương, được biết thế nào là vui vẻ.

Lời chia sẻ đầy xúc động của Dương Siêu Việt. Nguồn: Sạp báo Hoa ngữ

Dương Siêu Việt đã vừa khóc vừa tâm sự, trong khi Đổng Tư Thành ở bên cạnh cũng rơi nước mắt. Video này cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội Trung Quốc vì nhiều khán giả không ngờ nữ diễn viên lại thiếu tự tin đến thế. Khi mới gia nhập showbiz, Dương Siêu Việt bị chê là bất tài, hát chán, nhảy hời hợt, đi đóng phim cũng biểu cảm đơ cứng, không có gì ngoài nhan sắc. Nữ diễn viên cũng nhiều lần bị chê cười vì học vấn chỉ hết cấp Hai, bị chỉ trích là hành xử kém duyên, thiếu lịch sự khi đi show thực tế hoặc trả lời phỏng vấn.

Nữ diễn viên đã từng bị chỉ trích, ghét bỏ.

Nhưng có lẽ sau video chia sẻ kia, dân mạng đã thông cảm hơn với Dương Siêu Việt. Bởi cô sống với ông bà từ nhỏ, hoàn cảnh nghèo khổ nên chỉ phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền, không được người lớn quan tâm chỉ bảo nên có rất nhiều điều không biết. Nhưng Dương Siêu Việt đã luôn cố gắng học hỏi để hoàn thiện mình hơn, và vai Trịnh Vũ trong Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây là bằng chứng cho nỗ lực ấy của cô.