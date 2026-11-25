Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây dù đã kết thúc thì dư âm vẫn chưa hề nguội, khán giả còn xem đi xem lại những cảnh phim yêu thích, bàn tán rôm rả về các chi tiết trong phim. Và cư dân mạng Trung Quốc đang nghi ngờ ê-kíp làm Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây có sao chép một cảnh quay từ Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?

Cảnh quay khiến Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây bị nghi ngờ sao chép.

Đó là đoạn hai nhân vật chính Trịnh Vũ, Trần Nghiễn Châu đứng đối diện với nhau và bị đoàn tàu đi ngang qua, che khuất người đối diện. Từ đó mà nhiều người nhớ tới cảnh quay tương tự trong Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? Có netizen còn đặt hai cảnh này cạnh nhau để khẳng định nhân vật Trịnh Vũ mặc trang phục có kiểu dáng, màu sắc giống với Cha Mu Hee, chứng tỏ phía Trung Quốc có "mượn ý tưởng".

Nhưng rất nhiều cư dân mạng cho rằng cảnh quay hai nhân vật nhìn nhau và bị đoàn tàu cắt ngang đã xuất hiện trong rất nhiều phim, truyện tranh nên không thể nói Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây sao chép. Phong cách ăn mặc của hai nữ chính cũng là đồ phổ thông, trẻ trung nên có tương đồng cũng dễ hiểu.

Đổng Tư Thành có 3 phim chưa chiếu.

Sau Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây, Đổng Tư Thành còn ba phim cổ trang chờ lên sóng là Kháp Phùng Xuân, Minh Nguyệt Thương Mang và Lai Chiến. Còn Dương Siêu Việt đang quay phim Một Phần Ba Của Chúng Ta thuộc thể loại trinh thám đô thị.

Tạo hình của Dương Siêu Việt trong phim mới.

Phim kể về một bức tranh đắt giá bỗng nhiên biến mất, và một chàng trai bí mật hẹn hò với ba cô gái cùng lúc cũng bốc hơi. Ba người phụ nữ trước kia đối đầu, nay lại về cùng một chiến tuyến để truy tìm kẻ bội bạc. Dương Siêu Việt vào vai Hướng Tinh Thần, một tiểu thư có vẻ ngoài dịu dàng nữ tính nhưng tính cách lại thâm trầm, tham vọng, nắm giữ những bí ẩn trên hành trình phá án.