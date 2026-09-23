Hôm nay, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang vào cuộc tại ASIAD 20

Hôm nay Thu Vinh (trái) và Thuỳ Trang (phải) sẽ vào cuộc. Ảnh: Dũng Phương

Tâm điểm chú ý là môn bắn súng, nơi hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang bước vào tranh tài sau những thành tích ấn tượng tại SEA Games 33 và đấu trường châu Á.

Tại Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy bước vào vòng loại nội dung súng ngắn cá nhân nữ lúc 7h45 (giờ Việt Nam). Nếu vượt qua vòng loại, các xạ thủ Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở chung kết lúc 10h30.

Trong số này, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang là hai gương mặt được chú ý. Tại SEA Games 33 cuối năm 2025, cả hai cùng góp mặt trong đội hình Việt Nam giành HCV 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1.711, phá kỷ lục Đại hội. Thu Vinh sau đó giành HCV cá nhân với 242,7 điểm, cũng thiết lập kỷ lục SEA Games, trong khi Thùy Trang giành HCB với 241,7 điểm.

Hai xạ thủ còn cùng đội tuyển Việt Nam giành HCV 25m súng ngắn đồng đội nữ tại SEA Games 33. Đáng chú ý, Thu Vinh giành tới 4 HCV ở kỳ Đại hội này, gồm hai HCV cá nhân và hai HCV đồng đội.

Nguyễn Thùy Trang cũng có bước tiến mạnh trong năm 2026. Tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á ở Ấn Độ hồi tháng 2, cô giành HCV 25m súng ngắn thể thao nữ sau khi vượt qua Manu Bhaker của Ấn Độ – VĐV từng giành HCĐ Olympic Paris 2024 – ở loạt shoot-off.

Vì thế, màn thể hiện của các xạ thủ nữ sáng nay được chờ đợi trong bối cảnh bắn súng Việt Nam đang hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại ASIAD 20.

Ngày 23.9 còn chứng kiến rowing Việt Nam chính thức bước vào tranh tài sau khi lịch thi đấu phải điều chỉnh. Từ 7h40, Hồ Thị Duy thi vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ. Tiếp đó là hàng loạt nội dung của Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo, Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú cùng các đội thuyền bốn nữ. Buổi chiều, các tay chèo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở bốn nội dung khác.

Karate cũng tiếp tục hành trình chỉ một ngày sau khi Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên mang về HCV đầu tiên. Lúc 8h00, Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang bước vào tứ kết kata đồng đội nam.

Ở wushu, Dương Thúy Vi – gương mặt giàu kinh nghiệm của Thể thao Việt Nam – tranh tài kiếm thuật nữ lúc 9h10 và thương thuật nữ lúc 13h50. Vũ Văn Tuấn thi đao thuật nam lúc 7h00 và côn thuật nam lúc 12h30. Đến buổi chiều, Việt Nam có tới bốn võ sĩ bước vào bán kết tán thủ, gồm Nguyễn Thị Thu Thủy hạng 60kg nữ, Đinh Văn Tâm hạng 56kg nam, Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên hạng 65kg nam.

Cơ hội cạnh tranh thành tích còn đến ở cử tạ khi Nguyễn Hoài Hương thi chung kết hạng 53kg nữ lúc 15h00. Xe đạp có Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng bước vào chung kết đường trường xuất phát đồng hàng nam từ 7h00. Trong khi đó, đội thể dục dụng cụ nam gồm Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương và Đỗ Nam Anh tranh tài nội dung đồng đội từ 11h00.

Bơi, canoeing, đấu kiếm, bóng chuyền bãi biển và thể thao điện tử cũng đồng loạt vào cuộc trong ngày thi đấu 23.9. Đáng chú ý ở bơi, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt thi vòng loại 100m bướm nam, 100m ếch nữ và 400m hỗn hợp nữ.

Sau khi tấm HCV kata đồng đội nữ giải tỏa áp lực trong cuộc đua thành tích, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày 23.9 với nhiều nội dung có khả năng cạnh tranh. Trong đó, sự xuất hiện của những VĐV đã khẳng định được năng lực như Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Dương Thúy Vi cùng các võ sĩ wushu vào bán kết được kỳ vọng sẽ giúp Thể thao Việt Nam nối dài đà hưng phấn tại ASIAD 20.