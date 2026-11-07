Hôm nay, trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, sáng nay (7.11) Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Quốc hội nghe tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Trần Huấn

Tiếp đó, Quốc hội sẽ nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về các nội dung: chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội sẽ thảo luận tại Tổ về: Chủ trương đầu tư 03 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; Cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; Cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La; dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.