Hôm nay, TPHCM tiếp tục có mưa, triều cường sắp lên lại

Hà Nội vào thu, nhiệt độ cao nhất ngày 22-10 phổ biến 31-33 độ C. Ảnh: PHÚC HẬU

Chuyên gia khí tượng - thủy văn nhận định, ngày 22-10, TPHCM tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 23-10, mưa có xu hướng giảm, sau đó từ ngày 24 đến 27-10, trời nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất khoảng 33-34 độ C, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện mưa dông cục bộ.

Mực nước trên các sông, kênh, rạch ở TPHCM có khả năng lên trở lại. Dự báo ngày 23-10, đỉnh triều tại trạm Thủ Dầu Một có thể vượt báo động 3; tại các trạm Phú An và Nhà Bè, mực nước có thể xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động 2. Người dân ở vùng trũng thấp cần đề phòng ngập do triều cường kết hợp mưa lớn.

Tại cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, hôm nay mưa rào và dông vẫn tiếp tục xuất hiện. Riêng Lâm Đồng và Nam bộ, mưa tập trung vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 22-10 phổ biến 31-33 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa rào rải rác và dông, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Khu vực duyên hải Nam Trung bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Khoảng ngày 27-10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh mới, khiến nhiệt độ giảm rõ hơn trong những ngày cuối tháng.