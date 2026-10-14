Hôm nay, TPHCM long trọng tổ chức truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ

Tìm lại các Anh là trả lại một phần ký ức thiêng liêng cho dân tộc, là lời tri ân thành kính nhất gửi đến những tuổi 20 đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay. Ảnh: H.P

Sáng nay (14/10), TPHCM sẽ long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Rất nhiều người dân TP TPHCM đã chuẩn bị những cành hoa trắng để đưa tiễn các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Cụ thể, lúc 7h30, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên.

Đến 8h, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ chính thức diễn ra.

Chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, từ 8h đến 10h cùng ngày.

Sau Lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, để tổ chức an táng dự kiến vào lúc 10h ngày 14/10.

Tổng số hài cốt được an táng là 731, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể. Lễ an táng sẽ được tiến hành theo nghi thức trang trọng, gồm đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm.

Lộ trình dự kiến từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đi theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Lộ trình di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng đến nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: Bộ Tư lệnh TPHCM.

Tổng quãng đường khoảng 26km. Lộ trình và phương án tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình di chuyển.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống.

Tìm lại các Anh là trả lại một phần ký ức thiêng liêng cho dân tộc, là lời tri ân thành kính nhất gửi đến những "tuổi 20" đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.