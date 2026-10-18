Hôm nay TP.HCM tiếp tục có mưa, người dân lưu ý hai khung giờ

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, hôm nay 18/10, thời tiết TP.HCM có mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa tập trung chủ yếu chiều và tối. Tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.

Cụ thể, khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Tân Thuận, Nhà Bè, Cần Giờ lượng mưa từ 50-100 mm; Thới An, Tân Bình, Bình Tân 40-80 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới (mm). Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ.

Khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Bình Dương từ 50-100 mm; Bắc Tân Uyên, Phú Giáo 80-150 mm. Khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa, Long Điền, Xuyên Mộc, Côn Đảo 50-100 mm; Phú Mỹ, Châu Đức 40-80 mm. Xác suất mưa 70-80%.

Đài dự báo đợt mưa này có thể kéo đến ngày 21/10. Lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 60mm/24h. Mưa tập trung chủ yếu chiều tối.

Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, công nghiệp, khu vực ven sông và kênh rạch. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Liên quan triều cường khu vực sông Sài Gòn, tin dự báo của đài cho thấy mực nước cao nhất ngày tại hầu hết trạm trên các sông, kênh, rạch khu vực TP.HCM xuống chậm trong 2-3 ngày tới, sau lên lại. Đến ngày 21/10 (tức ngày 12 tháng 9 Âm lịch), đỉnh triều cao nhất ngày ở mức báo động 1 đến báo động 2, hoặc trên báo động 2 là 0,05 m.

Mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại các trạm còn ở mức cao. Cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều cường cao có thể gây ngập úng ở vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.