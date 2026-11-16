Hôm nay, Tòa tuyên án vụ Mr Pips, Mr Hunter, Shark Bình cùng 185 đồng phạm

Hôm nay (16/11), HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips); Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) và 185 đồng phạm.

Trước đó, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Mr Pips và Mr Hunter mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền". Đề nghị tuyên Shark Bình mức án 9 - 10 năm tù về tội "Rửa tiền.

Tại tòa, Mr Pips khai rõ hành vi phạm tội, mong được khắc phục hậu quả sớm cho các bị hại. Mr Pips cũng nhắc tới dấu hiệu tâm thần của mình, cho rằng từ bé đã bị bạn bè chê cười nói "học nhiều trông như thằng điên". Thậm chí sau này có nhiều tiền nhưng đôi lúc Mr Pips cảm thấy "cuộc sống vô thường vô nghĩa", khi "hưng phấn" có thể mua sắm siêu xe, đồng hồ xa xỉ...

Viện Kiểm sát cho rằng Mr Pips không tâm thần và bác đề nghị trưng cầu giám định. Theo Viện Kiểm sát, quá trình điều tra cũng như xét hỏi tại tòa, bị cáo trình bày rõ ràng, logic về hành vi phạm tội. Kết quả xác minh tại bộ phận y tế của trại tạm giam, cùng thông tin từ cán bộ quản giáo và những người cùng buồng giam, không ghi nhận biểu hiện bất thường về sức khỏe tâm thần của Mr Pips.

Một số người từng làm việc với bị cáo cũng đánh giá Mr Pips có năng lực chuyên môn, tư duy tốt để điều hành hệ thống lớn. Hơn nữa, kết quả thăm khám của Bệnh viện Bạch Mai cho thấy chưa phát hiện bất thường ở các lĩnh vực nhận thức được kiểm tra.

Tự bào chữa và nói lời sau cùng, Mr Pips xin lỗi cha mẹ, xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ mức chung thân như đề nghị của Viện Kiểm sát xuống còn 30 năm tù.

Trong vụ án này, bố mẹ Mr Pips là bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu bị đề nghị mỗi người mức án từ 6 - 7 năm tù về tội "Rửa tiền"; Nguyễn Thanh Tâm (người tình) bị đề nghị 9 - 10 năm tù; Nguyễn Thị Thủy (mợ của Mr Pips) bị đề nghị 5 năm 8 tháng đến 7 năm tù về các tội "Rửa tiền và Trốn thuế"; người anh họ Phó Đức Tuấn (cựu công an) bị đề nghị 5 - 6 năm tù tội "Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có".

Cũng như Mr Pips, Mr Hunter Lê Khắc Ngọ xin Tòa giảm án từ chung thân xuống 30 năm tù giam. Trả lời xét hỏi, Mr Hunter không phản bác hai tội song nhiều lần đề nghị được giám định lại số vàng bị thu giữ với mong muốn "được giá hơn", đền bù cho bị hại.

Mr Hunter còn xin giảm nhẹ hình phạt cho nhân viên cấp dưới chỉ làm công ăn lương, không hưởng lợi ích.