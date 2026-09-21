Hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức trở thành thị trường mới nổi thứ cấp

Tại sự kiện tổ chức chào mừng cột mốc này, bà Fiona Bassett - Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định việc thay đổi phân loại thị trường là kết quả của nhiều năm cam kết, hợp tác và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chính phủ, cơ quan quản lý, sở giao dịch, công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, nhà đầu tư và toàn bộ hệ sinh thái tài chính Việt Nam.

Theo bà Fiona Bassett, việc Việt Nam được đưa vào các chỉ số chuẩn toàn cầu là sự ghi nhận quan trọng đối với cải cách và mức độ hội nhập ngày càng sâu rộng vào thị trường vốn quốc tế. Điều này củng cố vị thế của Việt Nam như một điểm đến ngày càng quan trọng đối với đầu tư quốc tế và phản ánh niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào triển vọng của thị trường. Hiện có hơn 22 nghìn tỷ USD tài sản trên toàn cầu sử dụng các chỉ số của FTSE Russell làm chuẩn tham chiếu.

FTSE Russell và Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London cam kết tiếp tục là đối tác dài hạn của Việt Nam trong quá trình hiện đại hóa thị trường vốn. Với năng lực trên các thị trường cổ phiếu, thu nhập cố định, ngoại hối, đầu tư bền vững và tài sản số, FTSE Russell sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam nâng cao sự hiện diện quốc tế, tạo điều kiện cho các dòng vốn dài hạn và phát triển thị trường theo hướng sâu rộng, vững mạnh, có khả năng chống chịu cao.

Đại sứ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Grant Frew đánh giá việc nâng hạng phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và phát đi tín hiệu rõ ràng tới cộng đồng đầu tư toàn cầu về quyết tâm xây dựng một thị trường vốn sâu rộng, dễ tiếp cận và kết nối quốc tế hơn. Theo Đại sứ, nguồn vốn quốc tế sẽ có vai trò quan trọng đối với các lĩnh vực then chốt của Việt Nam như sản xuất tiên tiến, công nghệ, hạ tầng, năng lượng sạch và dịch vụ tài chính. Đại sứ cũng cho biết Vương quốc Anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, tài chính xanh, công nghệ tài chính và phát triển trung tâm tài chính quốc tế.

Đại diện Ngân hàng Thế giới (WB) cũng ghi nhận nỗ lực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong việc hoàn thiện hạ tầng thị trường, cơ chế thanh toán, thủ tục mở tài khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài. Những cải cách này có ý nghĩa cốt yếu trong việc giải quyết các rào cản tồn tại từ lâu đối với việc tham gia vào thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, theo đại diện WB, nâng hạng là cột mốc chứ không phải điểm đến cuối cùng. Đây chính là lúc thị trường vốn phát huy vai trò trong huy động và phân bổ nguồn lực, thu hút vốn tư nhân và tổ chức, đa dạng hóa các kênh tài chính ngoài hệ thống ngân hàng và phân bổ nguồn tiết kiệm dài hạn vào các khoản đầu tư hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định việc nâng hạng mở ra cơ hội tiếp cận sâu rộng hơn với dòng vốn quốc tế, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với chất lượng thị trường và năng lực quản lý, giám sát. Chính phủ và Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triển khai các định hướng phát triển thị trường vốn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nâng cao thanh khoản, hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường công cụ quản trị rủi ro, đa dạng hóa sản phẩm và thu hút dòng vốn theo hướng bền vững.