Hôm nay, Quốc hội xem xét dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Theo chương trình dự kiến, đầu giờ sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Một phiên họp toàn thể tại hội trường của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tiếp đó, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Toàn bộ thời gian làm việc còn lại trong ngày, Quốc hội họp theo tổ để thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi); dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).