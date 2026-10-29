Hôm nay Quốc hội thảo luận về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Toàn cảnh phiên họp sáng 28/10/2026. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 13 chương và 112 điều, giảm 3 chương và 148 điều so với Luật Đất đai năm 2024.

Dự thảo không quy định quy hoạch sử dụng đất mà chỉ quy định về nội dung sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh. Đối với cấp xã, kế hoạch sử dụng đất được lập theo hướng đơn giản, số hóa, tích hợp các nội dung của quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chi tiết ngành, làm cơ sở thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

Về giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, dự thảo quy định rõ các trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; đồng thời cho phép người được Nhà nước cho thuê đất lựa chọn hình thức trả tiền một lần hoặc trả tiền hằng năm.

Dự thảo Luật cũng bổ sung các quy định mới về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo không còn quy định về giá đất cụ thể và tổ chức tư vấn xác định giá đất, tập trung hoàn thiện quy định về nguyên tắc, căn cứ định giá đất của Nhà nước, bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất, đồng thời bổ sung quy định tỷ lệ thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tỷ lệ bồi thường.

Bên cạnh đó, dự thảo quy định mỗi thửa đất được gắn mã định danh duy nhất trên phạm vi cả nước, phân cấp rõ thẩm quyền thực hiện nội dung quản lý nhà nước về đất đai giữa cấp tỉnh và cấp xã; trình Quốc hội xem xét xin ý kiến hai phương án đối với việc sử dụng đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội thông qua nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) gồm 4 chương với 35 điều. Việc xây dựng Luật kế thừa các quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện hành còn phù hợp; sửa đổi, bổ sung các quy định không còn đáp ứng yêu cầu thực tiễn; đồng thời rà soát, phân định rõ mối quan hệ giữa Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa với các luật chuyên ngành theo hướng Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là luật điều chỉnh chung về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Trường hợp có quy định khác nhau về cùng một nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thì áp dụng quy định của Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm bảo đảm tính thống nhất, minh bạch, dễ áp dụng và phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Chính sách hỗ trợ hướng tới thúc đẩy, phát triển khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa nhanh, bền vững, tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực cạnh tranh và đóng góp cho nền kinh tế, tạo việc làm và phát triển bền vững; lấy doanh nghiệp nhỏ và vừa làm trung tâm, xuất phát từ thực tiễn, tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc cốt lõi trong gia nhập thị trường, tiếp cận nguồn lực, tổ chức sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; bảo đảm chính sách thiết thực, khả thi và đi vào cuộc sống.