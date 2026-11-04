Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 4/11, theo dự kiến chương trình, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu, dự án Luật Định danh và xác thực điện tử, dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: QH

Cụ thể, trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật An ninh dữ liệu, Dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Trong phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, dự thảo Luật gồm 6 chương, 128 điều, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.

Về thời hiệu xử phạt, dự thảo đề xuất nâng lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo cũng quy định cụ thể mức phạt tiền tối đa trong từng lĩnh vực, sửa đổi các quy định về đối tượng bị xử lý, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và bổ sung trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hành chính.

Đáng chú ý, dự thảo hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, quy định đầy đủ hơn một số nội dung trong quy trình xử phạt và cắt giảm các thủ tục không cần thiết. Trường hợp vi phạm được phát hiện bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ có thể áp dụng hình thức xử phạt không lập biên bản.

Đối với việc thi hành quyết định xử phạt, dự thảo sửa đổi điều kiện hoãn, giảm, miễn thi hành quyết định phạt tiền và nộp tiền phạt nhiều lần theo hướng thuận lợi hơn cho cá nhân, tổ chức vi phạm; đồng thời bổ sung trường hợp được hoãn, miễn thi hành hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Dự thảo cũng bổ sung các biện pháp cưỡng chế như tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông, hạ tầng số hoặc áp dụng biện pháp kỹ thuật để chặn truy cập.

Cùng với đó, dự thảo bổ sung quy định về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hạn chế ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.