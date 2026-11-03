Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi)

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Quang cảnh ngày làm việc 2-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự thảo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi) gồm 4 chương, 32 điều, trong đó giữ nguyên 1 điều, sửa đổi, bổ sung 25 điều, bổ sung 5 điều và lược bỏ 13 điều của Luật năm 2008. Dự thảo quy định về trưng mua, trưng dụng tài sản; quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước; quyền, nghĩa vụ của người có tài sản và các bên liên quan; việc huy động người vận hành, điều khiển tài sản trưng dụng. Việc trưng dụng đất và khu vực biển đã giao để thực hiện hoạt động lấn biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo dự thảo, việc trưng mua, trưng dụng tài sản được đặt ra trong các trường hợp chiến tranh, thiết quân luật, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống khủng bố, thảm họa, thiên tai, dịch bệnh và những trường hợp khác theo quy định của luật có liên quan. Các biện pháp này chỉ được áp dụng khi thật sự cần thiết và những biện pháp huy động khác không đáp ứng yêu cầu.

Dự thảo thu hẹp phạm vi tài sản trưng mua, tập trung vào các tài sản cần chuyển quyền sở hữu cho Nhà nước, như thuốc, vaccine, vật tư y tế, lương thực, thực phẩm, xăng dầu, hóa chất, nguyên liệu và nhiên liệu. Tài sản thuộc dự trữ quốc gia và tài sản công không thuộc diện trưng mua.

Trong khi đó, phạm vi tài sản có thể trưng dụng được đề xuất mở rộng, bổ sung vật nuôi, khu vực biển được xác lập hợp pháp, hạ tầng viễn thông, thông tin, điện lực, hạ tầng số, tài sản số và các công trình kết cấu hạ tầng khác.