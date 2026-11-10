Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa

Quốc hội Khóa XVI

Theo dự kiến chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về các dự án Luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Các đại biểu tham dự phiên thảo luận ngày 9/11 (ảnh QH).

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về: Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật;

Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật;

Chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Trước đó, ngày 24/10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa được xây dựng nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, trong đó có Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV và các kết luận, chỉ đạo có liên quan của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Việc xây dựng luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, nhằm giải phóng sức sáng tạo, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để công nghiệp văn hóa phát triển, từng bước trở thành ngành kinh tế chiến lược, đóng góp vào tăng trưởng đất nước.

Dự thảo luật được xây dựng trên 3 quan điểm chính. Trong đó, tiếp cận công nghiệp văn hóa theo chuỗi giá trị, hướng tới phát triển thành ngành kinh tế chiến lược của quốc gia; không quy định lại những chính sách đã được điều chỉnh trong các luật chuyên ngành mà tập trung bổ sung các khoảng trống pháp lý, tháo gỡ điểm nghẽn trong thực thi.

Đồng thời, dự thảo tập trung quy định các nguyên tắc, cơ chế, chính sách then chốt thuộc thẩm quyền của Quốc hội, tạo khung pháp lý thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, hạn chế phát sinh thủ tục hành chính mới, tăng cường phân cấp và hậu kiểm.

Dự thảo luật gồm 8 chương, 39 điều, tập trung vào 6 nhóm chính sách trọng tâm.

Về nguồn lực bảo đảm thi hành, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, kinh phí thực hiện dự kiến được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Việc triển khai luật cơ bản không làm phát sinh bộ máy ở Trung ương và địa phương, hướng tới sử dụng hiệu quả nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp văn hóa trong thời gian tới.