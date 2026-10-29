Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Quốc hội Khóa XVI

Theo đó, buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các đại biểu Quốc hội tham dự phiên họp ngày 28/10 (ảnh QH).

Trước đó, trong phiên họp buổi chiều ngày 28/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Tại phiên thảo luận có 31 đại biểu phát biểu; 3 đại biểu tranh luận; các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết và nhiều nội dung của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi).

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau: Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia; chương trình phát triển nhà ở cấp tỉnh; cơ chế bán nhà ở thuộc tài sản công; quỹ nhà ở và chính sách quản lý, phát triển các loại hình nhà ở; các hành vi bị nghiêm cấm; quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại; quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài;

Các quy định về nhà ở cho thuê (đối tượng được thuê nhà ở; đất để phát triển nhà ở cho thuê; quản lý, sử dụng nhà ở cho thuê); các quy định về nhà lưu trú công nhân (quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển; yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng; chủ đầu tư; ưu đãi chủ đầu tư; giá cho thuê và quản lý cho thuê nhà lưu trú công nhân); các quy định về nhà ở công vụ (đối tượng và điều kiện được thuê nhà; đất và nguồn vốn phát triển nhà ở công vụ);

Các quy định về nhà ở xã hội (đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ; Quỹ phát triển nhà ở xã hội; việc bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội); nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân; nhà ở chung cư; việc chuyển đổi công năng từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội; quy định chuyển tiếp; việc quy định cụ thể về quyền lợi của người mua nhà khi chủ đầu tư vi phạm; mở rộng đối tượng được ưu tiên mua nhà ở xã hội; bảo đảm tính thống nhất giữa quy định của dự thảo Luật với các luật có liên quan...

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.