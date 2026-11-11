Hôm nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi)

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 11/11, Quốc hội có phiên làm việc tại hội trường và tại tổ với nhiều nội dung.

Hôm nay, Quốc hội kỷ niệm 80 năm ngày thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Trong buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi).

Tiếp đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Thành viên Chính phủ và các cơ quan, cá nhân có liên quan phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 24/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày Tờ trình dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) trước Quốc hội.

Dự thảo luật gồm 9 chương, 74 điều, tập trung đổi mới phương thức quản lý, kiểm soát nguy cơ trong toàn bộ chuỗi cung ứng và hoàn thiện bộ máy quản lý an toàn thực phẩm.

Một trong những nội dung trọng tâm của dự thảo là kiểm soát an toàn thực phẩm xuyên suốt từ khâu sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, thu hái, đánh bắt, khai thác, giết mổ đến khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

Trước sự phát triển của các loại hình kinh doanh mới, dự thảo luật bổ sung quy định về kinh doanh thực phẩm trên sàn thương mại điện tử, giao đồ ăn trực tuyến, thức ăn đường phố và cung cấp suất ăn tập thể.

Theo đó, người bán hàng, cơ sở giao đồ ăn trực tuyến và đơn vị quản lý nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện trách nhiệm tương ứng trong giám sát hoạt động kinh doanh, truy xuất nguồn gốc và xử lý khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có nguy cơ mất an toàn. Dự thảo cũng yêu cầu kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện kinh doanh và tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của chính quyền địa phương, nhất là đối với các cơ sở nhỏ lẻ.