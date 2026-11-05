Hôm nay, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, tiến hành các nội dung sau: (1) Nghe tờ trình về việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; (2) nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; (3) thảo luận về dự án Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Quang cảnh phiên làm việc ngày 4-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng; ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy.