Hôm nay, Quốc hội thảo luận về chủ trương đầu tư 3 dự án đường bộ cao tốc

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về các dự án Luật: (1) Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao, Luật Du lịch, Luật Thư viện, Luật Điện ảnh, Luật Di sản văn hóa, Luật Quảng cáo, Luật Báo chí.

Quang cảnh ngày làm việc 9-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về: (1) Dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; (2) Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật; (3) Báo cáo của Chính phủ về những vấn đề phát sinh khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và tháo gỡ vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, cuối ngày Quốc hội dành thời gian thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư 3 Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc: Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong; cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum; cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, địa phận tỉnh Sơn La.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Theo tờ trình của Chính phủ, mục tiêu đầu tư các dự án là hình thành các tuyến đường bộ cao tốc kết nối các tỉnh: Sơn La, Lai Châu, Quảng Ngãi với các địa phương trong vùng, với Thủ đô Hà Nội và hệ thống cảng biển khu vực; đáp ứng nhu cầu vận tải; tăng cường kết nối quốc tế; phát huy hiệu quả các dự án đã, đang triển khai. Tạo động lực lan tỏa hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh; từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Đảng.