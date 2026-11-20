Quốc hội Khóa XVI

Ngày 20/11, Quốc hội bước vào đợt làm việc thứ hai của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Dự kiến, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 11 luật và nghị quyết.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: QH

Dự kiến, trong buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 luật gồm Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội sẽ nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình bày các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi), Luật Luật sư (sửa đổi); Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi); Luật Văn bản quy phạm pháp luật.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua việc bổ sung Chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu sẽ tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Ngay sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày các báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về 3 dự thảo: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các Dự thảo luật, nghị quyết nói trên.