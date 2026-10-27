Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Theo chương trình dự kiến, sáng nay, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu xung quanh các nội dung này.

Quốc hội làm việc tại hội trường. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đầu giờ chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án luật này.

Phần thời gian còn lại trong ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo nghị quyết.