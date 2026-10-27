Hôm nay, Quốc hội thảo luận về Bộ luật Hình sự (sửa đổi)

Ngày 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi, xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu trong phiên thảo luận. Ảnh: Media Quốc hội

Theo chương trình, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến các nội dung được thảo luận.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Cũng trong buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Các nội dung thảo luận trong ngày tập trung vào những dự án luật, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực tư pháp và phòng, chống tội phạm, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án và thu hồi tài sản liên quan đến tội phạm.