Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Quốc hội Khóa XVI

Trình Quốc hội 5 dự luật

Theo dự kiến chương trình, trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Kỳ họp thứ 2 , Quốc hội Khóa XVI bước sang tuần làm việc thứ 2. Ảnh: QH

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự luật Luật An ninh dữ liệu, Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật An ninh dữ liệu, Luật Định danh và xác thực điện tử, Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ. Ảnh: QH

Nâng mức phạt tối đa

Liên quan Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), Chính phủ đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỷ đồng lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, và từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức. Đồng thời, mức phạt tiền tối đa đối với một số lĩnh vực cũng được đề xuất tăng lên.

Việc nâng mức phạt tiền nhằm bảo đảm tính răn đe, tương xứng với mức độ vi phạm và phù hợp với sự gia tăng của mức lương cơ sở, thu nhập bình quân đầu người cùng sự phát triển kinh tế - xã hội.

Việc điều chỉnh mức phạt sẽ tập trung vào các lĩnh vực "nóng", như: bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; khám bệnh, chữa bệnh.

Trong quá trình xây dựng các nghị định xử phạt, Chính phủ khẳng định sẽ rà soát kỹ lưỡng để áp dụng linh hoạt các hình thức xử phạt khác (như tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động, tịch thu tang vật) và các biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với thực tiễn, chứ không chỉ đơn thuần áp dụng hình phạt tiền.

Dự thảo Luật đề xuất bổ sung 5 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; dịch vụ internet viễn thông; tạm dừng đăng kiểm đăng ký xe.

Dự thảo Luật được thiết kế chặt chẽ về nguyên tắc, điều kiện áp dụng, bảo đảm bảo vệ công lý, quyền con người và hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm.