Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Hôm nay (ngày 22/10/2026), Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI bước sang ngày làm việc thứ sáu, trong đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Quốc hội Khóa XVI
Theo dự kiến chương trình, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe:
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).
Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Tiếp đến, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).
Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về các dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về 3 dự án Luật trên.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hom-nay-quoc-hoi-thao-luan-tai-to-ve-du-an-luat-dat-dai-sua-doi-post364767.html