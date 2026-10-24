Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại Tổ về 6 dự án luật.

Theo chương trình tại kỳ họp thứ 2, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra đối với các dự án gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Phát triển công nghiệp văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật: Luật Phát triển công nghiệp văn hóa; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.