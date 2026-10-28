Hôm nay, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về 2 dự án luật: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Quang cảnh ngày làm việc 27-10 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) kế thừa các quy định còn phù hợp; đồng thời sửa đổi, bổ sung theo hướng thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong đó chú trọng phát triển nhà ở hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, trong đó tạo chính sách đột phá để phát triển nhà ở cho thuê, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho nhân dân.

Dự thảo luật gồm 13 chương, 130 điều, giảm 68 điều so với quy định của Luật Nhà ở năm 2023.

Về nội dung cơ bản, dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) kế thừa các quy định còn phù hợp và sửa đổi, bổ sung nội dung về phát triển 4 nhóm nhà ở và chính sách áp dụng tương ứng đối với từng nhóm nhà ở gồm: Nhà thương mại; nhà ở cho thuê; nhà ở công vụ; nhà ở chính sách.

Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê, trong đó quy định về: Đối tượng được thuê; hình thức phát triển thông qua vốn nhà nước, vốn ngoài nhà nước; yêu cầu đối với dự án và thủ tục đầu tư dự án; chính sách ưu đãi chủ đầu tư dự án; giá cho thuê nhà ở; quản lý nhà ở cho thuê.

Dự thảo luật hoàn thiện chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, bổ sung nguyên tắc thực hiện gắn với tái thiết đô thị; bổ sung hình thức đầu tư theo phương thức đối tác công tư (BT) góp phần bổ sung phương thức huy động nguồn lực để thực hiện dự án; đơn giản hóa thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án. Bên cạnh đó, dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư nhằm nâng cao chất lượng quản lý vận hành nhà chung cư, hạn chế tranh chấp khiếu nại.