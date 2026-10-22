Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Đất đai

Các đại biểu tham dự phiên họp ngày 21/10. Ảnh: Quang Vinh

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 22/10, Quốc hội làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về 3 dự án luật liên quan đến các lĩnh vực đất đai, nhà ở, bất động sản.

Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Sau khi Quốc hội nghe tờ trình và thẩm tra các dự án luật, các đại biểu về tổ thảo luận 3 dự án luật, gồm: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi); Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).