Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa đổi các luật về thuế, đấu thầu, môi trường

Sáng 6-11, trước khi tiến hành phiên họp toàn thể, các đại biểu dự Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (9-11-1946 / 9-11-2026) tại Hội trường Diên Hồng (chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam).

Quang cảnh một phiên họp tại hội trường của Quốc hội. Ảnh: VŨ PHONG

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 2 dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Đấu thầu (sửa đổi). Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về 2 dự án: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.