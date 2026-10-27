Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa Bộ luật Hình sự

Quang cảnh một phiên họp tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Quang Vinh

Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi). Sau đó, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Vào cuối buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 17/10, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, trong quá trình xây dựng dự thảo, cơ quan chủ trì soạn thảo nhiều nội dung quan trọng đã được tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, liên quan đến các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự, tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và pháp nhân thương mại; bổ sung tội danh, hành vi phạm tội mới và lược bỏ một số tội danh trong Bộ luật Hình sự.

Dự thảo cũng được chỉnh lý, bổ sung quy định về nguyên tắc khoan hồng và quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với người phạm tội tự nguyện nhận tội, chấp nhận hình phạt, nhằm bảo đảm thống nhất với dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự.

Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) cũng đã được các đại biểu thảo luận tại Tổ vào ngày 19/10.