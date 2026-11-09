Hôm nay, Quốc hội thảo luận nhiều luật về lao động, y tế và phòng, chống tác hại thuốc lá

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 9/11, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường với việc thông qua 2 Nghị quyết, thảo luận về 6 nội dung.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: QH

Buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Cũng trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về 3 luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Quốc hội cũng thảo luận việc xem xét, giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Trong phiên làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội sẽ tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027.

Trong buổi chiều, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Trong phiên họp, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 21/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thay mặt Chính phủ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dự án Luật nhằm hoàn thiện khung pháp lý về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Một nội dung trọng tâm là cụ thể hóa quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội. Dự thảo sửa đổi, bổ sung các khái niệm về thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và những nội dung liên quan, làm căn cứ xác định sản phẩm, xử lý hành vi vi phạm.

Dự thảo cũng bổ sung, sửa đổi các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thành phẩm thuốc lá, từng bộ phận và nguyên liệu của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; đồng thời quy định về hành vi trưng bày thuốc lá và bán thuốc lá trên môi trường điện tử.

Bên cạnh đó, dự thảo đề xuất cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính; sửa đổi quy định về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, bảo đảm công khai, minh bạch trong xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Điều kiện kinh doanh đối với lĩnh vực cai nghiện thuốc lá cũng được đề xuất bãi bỏ, thay bằng các biện pháp quản lý thông qua tiêu chuẩn, quy chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật.