Hôm nay, Quốc hội thảo luận nhiều dự án luật quan trọng trong lĩnh vực y tế

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 21/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về nhiều dự án luật quan trọng, trong đó có các dự án luật liên quan trực tiếp đến lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Trong phiên họp buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Y tế, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 3 dự án luật, gồm: Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trẻ em, Luật Người khuyết tật, Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Dược, Luật Người cao tuổi và Luật Bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với các dự án luật này.

Cũng trong buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 4 dự án luật, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới, Luật Hoạt động chữ thập đỏ và Luật Việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với 3 dự án luật liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động, các lĩnh vực lao động và việc làm, bảo hiểm xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).

Sau khi nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật trên.

Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về 4 dự án luật thuộc lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội và thực hiện dân chủ ở cơ sở, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 luật liên quan đến lao động, lưu trữ, bình đẳng giới, hoạt động chữ thập đỏ và việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (sửa đổi).