Hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi)

Cụ thể, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về 2 dự án luật: (1) Luật An ninh dữ liệu; (2) Luật Định danh và xác thực điện tử.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường thảo luận về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Quang cảnh ngày làm việc 3-11 của Quốc hội. Ảnh: TRỌNG HẢI

Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) nêu rõ, dự thảo luật quy định cụ thể thời hiệu xử phạt trong từng lĩnh vực. Theo đó, nâng thời hiệu xử phạt lên 2 năm hoặc 3 năm đối với một số lĩnh vực; nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Dự thảo luật đã quy định cụ thể, đầy đủ hơn về một số nội dung trong quy trình xử phạt; cắt giảm một số thủ tục xử phạt không cần thiết; hoàn thiện quy định về xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử.

Dự thảo luật bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, gồm: Tạm hoãn xuất cảnh; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước. Hay như tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập.

Theo tờ trình, việc bổ sung các quy định chặt chẽ hơn tại dự thảo luật về nguyên tắc, điều kiện áp dụng các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm quyền con người, quyền công dân, không làm ảnh hưởng đến các cá nhân, tổ chức không liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.