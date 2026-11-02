Hôm nay, Quốc hội thảo luận dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người
Theo chương trình Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, ngày 2/11 Quốc hội thảo luận dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).
Trong phiên họp buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư. Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Luật sư (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hom-nay-quoc-hoi-thao-luan-du-an-luat-hien-lay-ghep-mo-bo-phan-co-the-nguoi-10354880.html