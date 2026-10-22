Hôm nay, Quốc hội thảo luận ba dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản

Cụ thể, sáng 22/10, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trình bày tờ trình của Chính phủ về 2 dự án: Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 2 dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Ngay sau đó, Quốc hội sẽ dành cả ngày để thảo luận tại tổ về 3 dự án luật này.

Quốc hội sẽ dành cả ngày thảo luận ba dự án luật về đất đai, nhà ở và bất động sản. (﻿Ảnh: Như Ý)

Chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản được Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề cập nhiều lần tại phiên thảo luận tổ trước đó.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng trong quản lý thị trường bất động sản là phải điều tiết, kiểm soát được giá phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Như vậy, người có thu nhập thấp mới có khả năng tiếp cận được nhà ở.

"Chúng ta phải quản lý, điều tiết, không thể để tăng giá một cách vô lý đối với những phân khúc cần quản lý”, Thủ tướng nêu rõ.

Đối với phân khúc cao cấp dành cho người có điều kiện kinh tế, việc phát triển sẽ tùy thuộc vào nhu cầu và yêu cầu của thị trường.

“Quan trọng nhất vẫn là phải quản lý được giá nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê”, Thủ tướng cho hay.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, ngày 21/11, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua 3 dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).