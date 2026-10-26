Hôm nay, Quốc hội thảo luận 5 dự án luật liên quan đến an ninh, trật tự

Theo chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, ngày 26/10, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra 5 dự án luật liên quan đến an ninh, trật tự; đồng thời thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Các ĐBQH dự Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Cụ thể, trong phiên họp sáng, từ 8h đến 10h, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về 5 dự án luật, gồm: Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra đối với 4 dự án luật thuộc lĩnh vực phụ trách. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường. Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Sau giờ nghỉ giải lao, Quốc hội thảo luận tại Tổ về hai dự án luật, gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; và Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Trong phiên họp buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận tại Tổ về 3 dự án luật: Luật An ninh dữ liệu; Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Các nội dung thảo luận nhằm xem xét, hoàn thiện các dự án luật trước khi Quốc hội tiếp tục xem xét theo chương trình kỳ họp.