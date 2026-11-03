Hôm nay, Quốc hội thảo luận 4 dự án luật quan trọng.

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, buổi sáng, từ 8 giờ đến 9 giờ 30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 9 giờ 45 đến 11 giờ 30, Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Trong phiên họp buổi chiều, từ 14 giờ đến 15 giờ 30, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Từ 15 giờ 45 đến 17 giờ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.