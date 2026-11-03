Hôm nay, Quốc hội thảo luận 4 dự án luật quan trọng

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên thảo luận. Ảnh: Viết Chung

Buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi). Sau phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội tiếp tục thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các vấn đề đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng sẽ phát biểu giải trình, làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.