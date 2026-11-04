Hôm nay, Quốc hội thảo luận 3 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Quang cảnh một phiên làm việc tại kỳ họp thứ hai. Ảnh: Quang Vinh

Theo chương trình Kỳ họp, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật An ninh dữ liệu. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Định danh và xác thực điện tử.

Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội dành toàn bộ thời gian làm việc để thảo luận ở hội trường về dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Kết thúc thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.