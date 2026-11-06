Hôm nay, Quốc hội kỷ niệm 80 năm Ngày thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, thảo luận nhiều dự án luật quan trọng

Quốc hội đã nghe tờ trình và biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Viết Chung

Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Sau lễ kỷ niệm, Quốc hội tiếp tục chương trình nghị sự với việc thảo luận tại hội trường về hai dự án luật quan trọng.

Cụ thể, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân và dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Đây là những dự án luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý thuế, chính sách tài chính, sử dụng đất và công tác đấu thầu, được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về hai dự án luật khác, gồm: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Các nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn thiện cơ sở pháp lý trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, hướng tới khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và phát triển bền vững.