Hôm nay, Quốc hội kỷ niệm 80 năm ngày thông qua bản Hiến pháp đầu tiên

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 6/11, theo chương trình dự kiến, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi); Dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội. Ảnh: QH

Đáng chú ý, vào đầu giờ sáng, các vị đại biểu Quốc hội dự Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên (06/11/1946 - 06/11/2026). Chương trình được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

Sau đó, trong buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi), dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trong đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế thu nhập cá nhân thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 21-NQ/TW về “nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp để sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tập trung khắc phục tình trạng bỏ hoang đất, chậm đưa đất vào sử dụng...chính sách thuế cao hơn đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng”, Chính phủ đề xuất bổ sung khoản 8 Điều 7 Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Theo đó, đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Dự thảo Luật còn đề xuất một số chính sách miễn thuế nhằm hỗ trợ giáo dục. Cụ thể, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

Miễn thuế cho đơn vị cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn; cá nhân cư trú được miễn thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động kinh doanh này.

Chính sách miễn thuế nêu trên được đề xuất áp dụng cả với các đối tượng nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung chính sách miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với đất ở trong hạn mức của người dân tộc thiểu số tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định của Chính phủ.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi các quy định về đăng ký, khai, tính và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thay đổi tên gọi cơ quan thuế và đơn vị hành chính để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.