Hôm nay, Quốc hội khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 2

Sáng nay (17/10), Quốc hội khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về lập pháp, kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách và đầu tư công, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo chương trình dự kiến, sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027.

Toàn cảnh phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Media Quốc hội

Quốc hội cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu thảo luận tại tổ về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Buổi chiều, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra một số dự án luật tại hội trường, sau đó thảo luận tại tổ về một số dự án luật.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, kỳ họp dự kiến diễn ra trong khoảng 28 ngày, chia thành hai đợt để bảo đảm thời gian xem xét, quyết định khối lượng công việc lớn. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 14/11; đợt 2 từ ngày 20 đến ngày 21/11, dự phòng bế mạc ngày 23/11.

Về công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Nhiều dự án quan trọng được đưa ra xem xét, thông qua, gồm Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Luật An ninh dữ liệu, Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Bưu chính (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Định danh và xác thực điện tử.

Bốn dự án luật dự kiến được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này, gồm Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh và Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, dự kiến được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Quốc hội đồng thời xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2026, quyết định kế hoạch năm 2027; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; xem xét kế hoạch đầu tư công và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Về giám sát, Quốc hội xem xét các báo cáo về giải quyết kiến nghị cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan đối với những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.