Hôm nay, Quốc hội chất vấn về giải ngân đầu tư công, quản lý thuế và phát triển kinh tế số

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh: quochoi.vn

Chất vấn về giải ngân đầu tư công, quản lý thuế và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo chương trình, phiên chất vấn và trả lời chất vấn ngày 12/11 được truyền hình, phát thanh trực tiếp. Chủ tịch Quốc hội phát biểu mở đầu lúc 8h00 và chủ trì điều hành hai nhóm vấn đề chất vấn.

Từ 8h10 đến 10h30, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính, do Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trả lời chính.

Một trong những nội dung trọng tâm là công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Các đại biểu sẽ tập trung chất vấn về nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Cùng với đó là những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ, sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đáng chú ý, công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài cũng được đưa ra chất vấn. Nội dung tập trung vào các giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nhóm vấn đề tài chính còn bao gồm các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Tham gia trả lời chất vấn, giải trình những nội dung liên quan có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng các Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời, giải trình các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Dự kiến lúc 10h30, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất.

Làm rõ trách nhiệm trong phát triển khoa học, công nghệ và ứng dụng AI

Từ 10h40, Quốc hội chuyển sang chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ là người chịu trách nhiệm trả lời chính.

Nội dung chất vấn tập trung vào kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong đó, Quốc hội sẽ làm rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ, giải ngân và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời xem xét các giải pháp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược và huy động nguồn lực đầu tư của doanh nghiệp.

Một nội dung khác là thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Các vấn đề về kết nối, liên thông, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và địa phương sẽ được đưa ra chất vấn, cùng giải pháp khắc phục tình trạng nền tảng, hệ thống thông tin, phần mềm phân tán, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công.

Đối với trí tuệ nhân tạo, nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý, phát triển và thúc đẩy ứng dụng AI; hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và người dân nâng cao năng lực, kỹ năng số, khai thác hiệu quả các ứng dụng AI.

Cùng tham gia trả lời, giải trình có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và Bộ trưởng các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp.

Theo chương trình, nhóm vấn đề khoa học và công nghệ được chất vấn từ 10h40 đến 11h30 và tiếp tục từ 14h00 đến 15h20. Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc nhóm vấn đề này lúc 15h20.

Từ 15h45 đến 16h50, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn.