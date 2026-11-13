Hôm nay, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập; phương án xử lý thuế đối với doanh nghiệp dự án BOT điện có bảo lãnh, cam kết của Chính phủ về thuế; dự án Luật Bưu chính (sửa đổi).

Sau giờ nghỉ giải lao, Quốc hội họp riêng, nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận ở hội trường về việc xử lý vướng mắc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Cuối phiên làm việc, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bưu chính (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Sau đó, Quốc hội họp riêng, xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035; điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa TP Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Quốc hội cũng thảo luận ở tổ về: Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); Dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.